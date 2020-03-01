«Детей там прибить может»: сибиряки жалуются на детский сад с треснутыми стенами и окнами
Родители жалуются на треснутые стены и неубранные с крыши сосульки у детского сада под Новосибирском. Кроме того, люди отмечают, что из-за старых окон в здании часто бывает сквозняк, что приводит к простудам детей.
— Мало того, что стены треснутые, вот-вот рухнут, так еще и сосульки могут детей прибить в любой момент. Молчу уже про то, какие у нас окна и двери. Сквозняки из-за этого такие были, что дети всю зиму проболели. Вот такой вот детский сад у нас в Земляной заимке, — передает слова сибирячки паблик «Чаны | Черный и Белый список».
По словам общественника Армена Аракелова, подобное беспокойство людей может быть также связано с недавним инцидентом, произошедшим в деревне Погорелке Чановского района. Напомним, там в школе №1 обрушилась часть крыши и карниз.
КП-Новосибирск направили запрос в министерство образования и ГУ МЧС по Новосибирской области, чтобы справиться с этой ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU