«Детей там прибить может»: сибиряки жалуются на детский сад с треснутыми стенами и окнами

1 Март 2020 2020-03-01T10:46:16+03:00

Родители жалуются на треснутые стены и неубранные с крыши сосульки у детского сада под Новосибирском. Фото: «Чаны | Черный и Белый список»

Кроме того, по словам людей, с крыши здания свисают также большие сосульки

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Родители жалуются на треснутые стены и неубранные с крыши сосульки у детского сада под Новосибирском. Кроме того, люди отмечают, что из-за старых окон в здании часто бывает сквозняк, что приводит к простудам детей.

— Мало того, что стены треснутые, вот-вот рухнут, так еще и сосульки могут детей прибить в любой момент. Молчу уже про то, какие у нас окна и двери. Сквозняки из-за этого такие были, что дети всю зиму проболели. Вот такой вот детский сад у нас в Земляной заимке, — передает слова сибирячки паблик «Чаны | Черный и Белый список».

По словам общественника Армена Аракелова, подобное беспокойство людей может быть также связано с недавним инцидентом, произошедшим в деревне Погорелке Чановского района. Напомним, там в школе №1 обрушилась часть крыши и карниз.

КП-Новосибирск направили запрос в министерство образования и ГУ МЧС по Новосибирской области, чтобы справиться с этой ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU