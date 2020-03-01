«Колесам просто конец»: за полчаса шесть машин угодили в ямы на улице Ипподромской
Сибирячка пожаловалась в соцсетях на ямы на дороге из-за которых за полчаса пострадало сразу шесть автомобилей. Девушка сняла происходящее на видео: на кадрах ролика видно как несколько машин стоят у обочины проезжей части с аварийным сигналом.
— Улица Ипподромская, буквально за полчаса шесть машин пробили здесь колеса. Вот такие ямы у нас на дорогах. Люди едут и бьются, колесам просто конец пришел, — рассказывает сибирячка на видео, появившемся в паблике Вконтакте «АСТ-54».
Ситуация, которую описала женщина, оказалась близка многим сибирякам. В комментариях под постом люди написали о том, что, к сожалению, такое явление на дорогах они встречают достаточно часто:
— Ямы у нас в этом году бьют все рекорды.
— На Ипподромской действительно с дорогами есть проблемы.
— Тоже на этом месте как-то колесо пробивала, — пишут люди.
КП-Новосибирск обратились к юристу Константину Зиновьеву, чтобы выяснить, что владельцы пострадавших авто могут сделать в такой ситуации.
— В таком случае люди могут обратиться с иском о компенсации ущерба к тому, кто отвечает за данный участок дороги. Будь то муниципалитет или частное лицо. Автомобилистам потребуется представить какие-либо доказательства случившегося: фото или видеосъемку, а также показания свидетелей. Вероятнее всего, решаться этот вопрос будет через суд, — пояснил юрист.
За полчаса шесть машин угодили в ямы на улице Ипподромская.
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