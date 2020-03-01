«Любит тереться о щеку»: волонтеры ищут дом для полуслепого щебечущего кота

1 Март 2020 2020-03-01T08:05:48+03:00

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Новосибирские волонтеры помогают полуслепому коту, которого забрали из неблагополучной квартиры. Десятки питомцев держала у себя одинокая пенсионерка: животные там бесконтрольно плодились, было много и близкородственных скрещиваний, из-за которых рождались больные котята. Вот одному из них и повезло оказаться в руках зоозащитников.

— Кота назвали Ньярлатхотеп: в честь мрачного персонажа книг Говарда Лавкрафта. А сокращенно мы называем его Ньярлик. Так вот, один его глаз слеп, зрачок второго слабо сокращается при ярком свете. Но он все равно что-то видит, потому что играет с мышками и мячиками, — цитирует волонтера приюта «Наследие Бастет» Анну Галямину издание «Сибкрай». — У него была тусклая шерсть, ослабленный иммунитет и расстроеное пищеварение. Но сейчас уже все проблемы, кроме болезни глаз, остались позади.

Несмотря на визуальные недостатки, Ньярлик — очень нежный и трогательный котик. Фото: «Сибкрай»

Несмотря на визуальные недостатки, Ньярлик — очень нежный и трогательный котик. Он любит приходить к людям, чтобы потереться о щеку. А если вдруг он теряется в пространстве, то начинает жалобно щебетать. И 1 марта, в международный день кошек, у Ньярлика появится возможность найти себе настоящий дом и любящих хозяев. Он станет одним из участников фестиваля «День кота», который состоится в Новосибирске в «Калина-Центре». Там любой новосибирец сможет найти себе четвероного друга: раздавать животных будут с полезными подарками и рекомендациями по уходу и кормлению. Чтобы взять себе питомца от вас потребуется заполнить договор и предоставить свой паспорт. Кроме того, организаторы просят подготовиться к такому событию заранее и прийти со своей сумкой-переноской, чтобы вновь новоиспеченный домашний любимец не сбежал по дороге домой. Все животные, включая котят, кастрированы и привиты, а также имеют знаки идентификации.

Но даже если вы не планировали в ближайшее время обзаводиться домашним любимцем, вы можете просто порадовать животных, обитающих в приюте и принести для них востребованные сейчас ошейники от блох, переноски, когтеточки и домики.

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