«Какое милашество»: белка Соня, нежащаяся на руках у хозяйки, растрогала сибиряков
Белка Соня, которую спасла и приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, продолжает покорять сердца своих подписчиков в социальных сетях. Не так давно хозяйка пушистой красавицы поделилась в инстаграм видео, на котором довольный зверек млеет от ласки на руках у девушки. Буквально за день ролик успел собрать 9,4 тысяч просмотров.
— Вот такая вот у нас минутка релакса, — написала в своем посте Елена.
На кадрах видео видно, как Соня, уютно устроившись на руках хозяйки, наслаждается почесыванием пузика. И даже благодарит девушку в ответ, легонько облизывая ее руку.
Конечно же, подписчики не смогли оставить такую интересную картину без внимания. В комментариях под роликом многие написали о том, что белочка выглядит очень милой и любящей свою хозяйку:
— Какое милашество! Как же она любит хозяйку!
— Это такая белкотерапия.
— Можно пересматривать вечно. Сразу настроение поднимается, — пишут люди.
Белка Соня, нежащаяся на руках у хозяйки, растрогала сибиряков.
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