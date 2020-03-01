«Какое милашество»: белка Соня, нежащаяся на руках у хозяйки, растрогала сибиряков

1 Март 2020 2020-03-01T06:09:29+03:00

На кадрах видео видно, как Соня, уютно устроившись на руках хозяйки, наслаждается почесыванием пузика. Фото: кадр из видео

Буквально за день ролик успел собрать 9,4 тысяч просмотров

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Белка Соня, которую спасла и приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, продолжает покорять сердца своих подписчиков в социальных сетях. Не так давно хозяйка пушистой красавицы поделилась в инстаграм видео, на котором довольный зверек млеет от ласки на руках у девушки. Буквально за день ролик успел собрать 9,4 тысяч просмотров.

— Вот такая вот у нас минутка релакса, — написала в своем посте Елена.

На кадрах видео видно, как Соня, уютно устроившись на руках хозяйки, наслаждается почесыванием пузика. И даже благодарит девушку в ответ, легонько облизывая ее руку.

Конечно же, подписчики не смогли оставить такую интересную картину без внимания. В комментариях под роликом многие написали о том, что белочка выглядит очень милой и любящей свою хозяйку:

— Какое милашество! Как же она любит хозяйку!

— Это такая белкотерапия.

— Можно пересматривать вечно. Сразу настроение поднимается, — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/763828" frameborder="0"></iframe> Белка Соня, нежащаяся на руках у хозяйки, растрогала сибиряков.

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