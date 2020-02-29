В Барабинске покончил с собой бывший полицейский

29 Февр. 2020 2020-02-29T16:52:52+03:00

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В пятницу, 28 февраля, трагедия произошла в райцентре Барабинск Новосибирской области: там покончил с собой 45-летний бывший полицейский. На его теле была огнестрельная рана, а рядом лежало охотничье ружье.

- Тело мужчины обнаружили родные в его доме на улице Пролетарской, - рассказали КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Что именно стало причиной трагедии, сейчас выясняют в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области: именно туда переданы все материалы дела. Известно, что у умершего экс-полицейского остались жена и сын-подросток.

- Непосредственно со службы он ушел около 15 лет назад, но мы его помним хорошим другом, - рассказали КП-Новосибирск в отделении, где работал мужчина.

КП-Новосибирск просит тех, кто знал бывшего полицейского, связаться с редакцией по тел. 8-913-068-56-72.

ИСТОЧНИК KP.RU