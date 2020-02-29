В школе под Новосибирском рухнула крыша, но занятия там не прекратили

29 Февр. 2020 2020-02-29T15:16:49+03:00

К счастью, никто не пострадал

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ЧП произошло в деревне Погорелке Чановского района: там в школе №1 рухнула крыша. Об этом сообщила подписчица паблика «Инцидент Новосибирск». Судя по опубликованным фото, в крыше там сейчас зияет дыра.

- 27 февраля в школе №1 обрушилась часть крыши и карниз, - передает слова сибирячка паблик. - Обрушение произошло со стороны столовой. Пострадавших нет, а школа работала в обычном режиме.

Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в Министерство образования Новосибирской области: в ближайшее время мы обязательно опубликуем их ответ.

Тем временем пользователи соцсетей обсуждают случившееся:

- Когда на голову упадёт, тогда и приостановят занятия, - пишут сейчас комментаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU