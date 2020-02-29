В школе под Новосибирском рухнула крыша, но занятия там не прекратили
ЧП произошло в деревне Погорелке Чановского района: там в школе №1 рухнула крыша. Об этом сообщила подписчица паблика «Инцидент Новосибирск». Судя по опубликованным фото, в крыше там сейчас зияет дыра.
- 27 февраля в школе №1 обрушилась часть крыши и карниз, - передает слова сибирячка паблик. - Обрушение произошло со стороны столовой. Пострадавших нет, а школа работала в обычном режиме.
Корреспонденты КП-Новосибирск направили запрос в Министерство образования Новосибирской области: в ближайшее время мы обязательно опубликуем их ответ.
Тем временем пользователи соцсетей обсуждают случившееся:
- Когда на голову упадёт, тогда и приостановят занятия, - пишут сейчас комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU