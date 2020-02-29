«Издает странные звуки»: спасенный дубонос удивил сибиряков своим пением

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:09:02+03:00

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В Центре реабилитации диких животных появился новый подопечный – дубонос, которого неравнодушные сибиряки спасли в Мочище.

- У новосибирцев он жил где-то неделю, а потом они стали переживать, что птица через несколько дней так и не смогла полететь, и обратились к нам - рассказывает Алиса Богомолова, пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных.

Как оказалось, не зря: дубонос не может складывать до конца одно из крыльев, и волонтеры подозревают, что у него перелом. Так что в ближайшее время подопечному сделают рентген.

- Несмотря на травму, дубонос – очень активная птица: даже сейчас прыгает по комнате, - говорит Алиса. – А еще он очень любит косточки вишни, черешни, черемухи: расщелкивает их своим клювом.

А еще он очень удивил спасителей своим пением:

- Я сначала даже понять не могла, кто издает эти странные звуки: сначала даже подумала, что это – мыши. А потом прислушалась и поняла, что это дубонос, - рассказывает Алиса.

ИСТОЧНИК KP.RU