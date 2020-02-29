29 Февр. 2020 2020-02-29T13:21:53+03:00

Хотя водитель, которого сибиряк посчитал виновным, был ни при чем

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Курьезная авария произошла в субботу, 29 февраля, на улице Ватутина. О нем очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

- Водитель ВАЗ-2104, пытаясь не пустить в свою полосу кроссовер Nissan Qashqai, отвлёкся и врезался во впередиидущий седан Renault Logan, - передают их рассказ в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

Вот только водитель ВАЗ-2104 посчитал, что в аварии виноват владелец Nissan Qashqai, и решил ему отомстить. Он догнал иномарку и попытался устроить скандал обидчику.

- Владелец Nissan Qashqai не стал участвовать в перепалку и попытался уехать в сторону улицы Немировича-Данченко, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Однако водитель ВАЗа преградил путь авто и проехал на капоте иномарки несколько метров.

Точку в этом конфликте поставили другие водители, которые стали сигналить сибиряку.

Новосибирец, который попал в аварию, устроил потасовку и проехался на капоте.

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ИСТОЧНИК KP.RU