Невероятно красиво: только посмотрите, что умеют гвардейцы

29 Февр. 2020 2020-02-29T10:47:55+03:00

От номеров, которые показали на смотре-конкурсе «Солдаты антитеррора», захватывает дух

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В Новосибирске, на базе отряда специального назначения «Ермак» состоялся гала-концерт окружного этапа смотра-конкурса «Солдаты антитеррора». За победу боролись 96 человек – военнослужащие и сотрудники соединений, воинских частей и территориальных управлений Сибирского округа Росгвардии.

Сибирячка покорила жюри своим танцем. Фото: Сибирский округ Росгвардии.

Выбирало лучших жюри под руководством заместителя командующего округом по работе с личным составом генерал-майора Андрея Батрака. Победителей выбирали в пяти основных номинациях: «Сольное пение», «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли», «Хореография», «Инструментальная музыка» и «Авторская песня», а так же в номинациях «Приз зрительских симпатий», «Лучший автор».

Боролись за победу 96 человек. Фото: Сибирский округ Росгвардии.

В номинации «Сольное пение» победителем стал Батыр Монгуш (управление Росгвардии по Республике Тыва), диплом лауреата I степени в номинации «Вокальные (вокально-инструментальные) ансамбли получил коллектив из г. Северск «Люди в погонах» (мужской состав). Лучшими в номинации «Хореография» стала Светлана Кривоносова и Анастасия Филатова. Роман Комаров победил в номинации «Инструментальная музыка». Антон Кирса - в номинации «Авторская песня».

Гвардейцы умеют замечательно петь. Фото: Сибирский округ Росгвардии.

Любимчиками публики (номинация «Приз зрительских симпатий») признаны Янина Терентьева и Елена Глинка. И лучшим автором стал Александр Кузьменко. Обладателем гран-при конкурса стал подполковник Алексей Вдовин из Северска. Все победители полетят на финал конкурса в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU