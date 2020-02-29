Под Новосибирском водитель, спасшийся из загоревшегося трактора, погиб под колесами встречного авто

29 Февр. 2020 2020-02-29T09:02:21+03:00

Два человека погибли на трассе. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

Две аварии в Убинском районе унесли жизни двух человек

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Утром в субботу, 29 февраля, сразу две страшных аварии произошло на трассе в Убинском районе Новосибирской области. О подробностях случившегося корреспондентам КП-Новосибирск рассказали в полиции.

- Первая авария произошла в 6.30 утра: грузовик Mercedes-Benz, ехавший в сторону Омска, на 1237-м км автодороги Р-254 врезался в стоявшие в попутном направлении КамАЗ, ГАЗель и трактор, принадлежащие дорожно-ремонтной службе, - рассказали корреспондентам КП-Новосибирск в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Удар был такой силы, что на месте аварии погиб водитель ГАЗели. Получили травмы пассажир этого же автомобиля Mercedes-Benz и водитель. Трактор дорожно-ремонтно службы перевернулся и загорелся, но водителю удалось спастись. Однако именно он стал жертвой следующей аварии:

- Когда мужчина пытался перейти дорогу, его сбил грузовик Scania: сибиряек погиб на месте ДТП, - пояснили в полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU