Там пробка: иномарка перевернулась после столкновения с такси на мосту в Новосибирске

29 Февр. 2020 2020-02-29T05:52:49+03:00

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Утром в субботу, 29 февраля, серьезная авария произошла на Октябрьском мосту в Новосибирске: там кроссовер Mitsubishi столкнулся с седаном Nissan Almera, брендированным «Яндекс.Такси».

- Mitsubishi перелетел тротуар и остался лежать на сугробе, чудом не скатившись со склона вниз, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Во время аварии никто не пострадал.

Сейчас пользователи соцсетей обсуждают случившееся ДТП и пытаются понять причины аварии:

- Скорее всего, подпрыгнул на просадке грунта, где все притормаживают.

- Водитель спровоцировал аварию!

А еще из-за аварии образовалась пробка: движение на этом участно дороги затруднено:

- Чуть на работу из-за них не опоздал, - жалуется один из комментаторов.

В Новосибирске иномарка перевернулась после столкновения с такси на мосту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

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ИСТОЧНИК KP.RU