Там пробка: иномарка перевернулась после столкновения с такси на мосту в Новосибирске
Утром в субботу, 29 февраля, серьезная авария произошла на Октябрьском мосту в Новосибирске: там кроссовер Mitsubishi столкнулся с седаном Nissan Almera, брендированным «Яндекс.Такси».
- Mitsubishi перелетел тротуар и остался лежать на сугробе, чудом не скатившись со склона вниз, - рассказали в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54». - Во время аварии никто не пострадал.
Сейчас пользователи соцсетей обсуждают случившееся ДТП и пытаются понять причины аварии:
- Скорее всего, подпрыгнул на просадке грунта, где все притормаживают.
- Водитель спровоцировал аварию!
А еще из-за аварии образовалась пробка: движение на этом участно дороги затруднено:
- Чуть на работу из-за них не опоздал, - жалуется один из комментаторов.
В Новосибирске иномарка перевернулась после столкновения с такси на мосту.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54
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ИСТОЧНИК KP.RU