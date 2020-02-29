2020-02-29T05:29:54+03:00
Общество

«Как свиньи»: сибирячка пожаловалась на соседей, которые скидывают снег в открытый люк

Кто-то еще умудрился накидать туда снега
Татьяна СОЛОВОВА
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В этот люк скидывали снег. Фото: vk.com/spletni_nskВ этот люк скидывали снег. Фото: vk.com/spletni_nsk
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ЧП произошло на улице Оренбургской в Новосибирске: кто-то сорвал там крышку люка, расположенного на улице. Об этом сибирячка рассказала в группе «Сплетни Новосибирска».

- Мало того, что дороги не чистят в часном секторе, так люди сами ведут себя как свиньи - открывают канализационые люки и скидывают туда снег, - описала ситуацию девушка. - А потом они жалуются, что у нихзабивается канализация!

Пользователей соцсетей эта история возмутила:

- Зачем туда кидать снег? Неужели лень было пару метров протащить?

- Дебилы!

От коммунальщиков совет для жильцов в этой ситуации простой: звонить в диспетчерскую мэрии по тел. 051 и жаловаться на открытый люк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию.

Редакция: (383) 289-91-00

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Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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