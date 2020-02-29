«Как свиньи»: сибирячка пожаловалась на соседей, которые скидывают снег в открытый люк
ЧП произошло на улице Оренбургской в Новосибирске: кто-то сорвал там крышку люка, расположенного на улице. Об этом сибирячка рассказала в группе «Сплетни Новосибирска».
- Мало того, что дороги не чистят в часном секторе, так люди сами ведут себя как свиньи - открывают канализационые люки и скидывают туда снег, - описала ситуацию девушка. - А потом они жалуются, что у нихзабивается канализация!
Пользователей соцсетей эта история возмутила:
- Зачем туда кидать снег? Неужели лень было пару метров протащить?
- Дебилы!
От коммунальщиков совет для жильцов в этой ситуации простой: звонить в диспетчерскую мэрии по тел. 051 и жаловаться на открытый люк.
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ИСТОЧНИК KP.RU