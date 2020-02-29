Ученые: «Отсроченный эффект воздействия производства нанотрубок на сибиряков неизвестен»

29 Февр. 2020 2020-02-29T01:53:21+03:00

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В Новосибирском Академгородке запустили производство углеродных нанотрубок. Это специальное вещество, которое способно менять свойства различных материалов. На практике, его можно использовать при производстве батарей, шин и корпусов автомобилей. Тем не менее, до сих пор остается неизученным то, насколько они могут быть опасны для людей. Исходя из данных некоторых экспериментов, нанотрубки могут быть токсичны и даже вызывать рак.

— Если на какой-то вопрос пока нет ответа, то в «споре» производителя и населения он должен рассматриваться в пользу населения. Здесь важно принимать во внимание отсроченный эффект воздействия нанотрубок на человека, по-видимому, на десятилетия. Таких длительных наблюдений пока нет, — цитирует академика, доктора химических наук, профессора Николая Ляхова издание ЧС-ИНФО.

Тем не менее, в настоящее время нанотрубки планируется использовать в различных материалах. Разработчки даже предлагали различным производствам добавлять это вещество в свои изделия, чтобы проверить, как это скажется на их характеристиках.

ИСТОЧНИК KP.RU