2020-02-29T01:35:09+03:00
Общество

«Шортики не коротковаты?»: сибирячка взбудоражила соцсети откровенным танцем

За несколько дней ролик собрал 79 тысяч просмотров
Галина СИМОНОВА
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Несмотря на то, что многие люди хвалили Настю за отличную хореографию, нашлись и те, кому и ее наряд, и ее танец показались слишком откровенными. Фото: кадр из видеоНесмотря на то, что многие люди хвалили Настю за отличную хореографию, нашлись и те, кому и ее наряд, и ее танец показались слишком откровенными. Фото: кадр из видео
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Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк выложила на своей страничке в Instagram видео, в котором она зажигательно танцует в коротеньких джинсовых шортах. За несколько дней ролик собрал 79 тысяч просмотров.

Комментариев под видео тоже оказалось достаточно — около шести сотен. И несмотря на то, что многие люди хвалили Настю за отличную хореографию, нашлись и те, кому и ее наряд, и ее танец показались слишком откровенными:

— Ты просто бомба!

— А шортики не коротковаты?

— Это слишком горячо, — пишут люди.

Напомним, Анастасия Мазалюк — известная новосибирская танцовщица, которая сейчас живет в Москве и преподает там хореографию. Ролики девушки регулярно набирают большие просмотры в соцсетях. Ее видео и ранее вызывали споры в соцсетях. Например, в сети бурно обсуждался ее танец в коротких леопардовых шортах.

Сибирячка взбудоражила соцсети откровенным танцем.

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Ролик девушек уже набрал около 70 тысяч просмотров в соцсетях и более сотни комментариев (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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