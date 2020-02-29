«Шортики не коротковаты?»: сибирячка взбудоражила соцсети откровенным танцем
Новосибирская танцовщица Анастасия Мазалюк выложила на своей страничке в Instagram видео, в котором она зажигательно танцует в коротеньких джинсовых шортах. За несколько дней ролик собрал 79 тысяч просмотров.
Комментариев под видео тоже оказалось достаточно — около шести сотен. И несмотря на то, что многие люди хвалили Настю за отличную хореографию, нашлись и те, кому и ее наряд, и ее танец показались слишком откровенными:
— Ты просто бомба!
— А шортики не коротковаты?
— Это слишком горячо, — пишут люди.
Напомним, Анастасия Мазалюк — известная новосибирская танцовщица, которая сейчас живет в Москве и преподает там хореографию. Ролики девушки регулярно набирают большие просмотры в соцсетях. Ее видео и ранее вызывали споры в соцсетях. Например, в сети бурно обсуждался ее танец в коротких леопардовых шортах.
Сибирячка взбудоражила соцсети откровенным танцем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Этим леопардикам надо похудеть»: танцовщиц в коротких шортиках обсуждают в соцсетях
Ролик девушек уже набрал около 70 тысяч просмотров в соцсетях и более сотни комментариев (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU