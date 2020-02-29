«Прелестная пакостница»: белка Соня, настырно открывающая ванночку с песком, насмешила сибиряков

29 Февр. 2020 2020-02-29T00:17:29+03:00

В комментариях под постом некоторые даже отметили, что многим людям не помешала бы толика упорства этого зверька. Фото: кадр из видео

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Белка Соня, которую спасла и приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, уже давно является звездой соцсетей. Пушистая красавица продолжает завоевывать сердца своих подписчиков с каждым роликом. А недавно ее хозяйка призналась в сети, что у милой белочки на самом деле очень настойчивый характер. И в доказательство выложила видео, где Соня настойчиво пытается открыть крышку у своей любимой ванночки.

— Софи очень настырная и пока не добьется желаемого, не успокоится. В этот раз ей почему-то очень захотелось открыть крышку у ванночки с песком. Что называется: вижу цель, не вижу препятствий, — написала Елена Ермакова.

Целеустремленная белочка не оставила сибиряков равнодушными. В комментариях под постом некоторые даже отметили, что многим людям не помешала бы толика упорства этого зверька:

— Прелестная пакостница.

— Какая упорная белочка! Нам бы также.

— Озорница! — пишут люди.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/763665" frameborder="0"></iframe> Белка Соня, настырно открывающая ванночку с песком, насмешила сибиряков.

ИСТОЧНИК KP.RU