2020-02-29T00:17:29+03:00
Общество

«Прелестная пакостница»: белка Соня, настырно открывающая ванночку с песком, насмешила сибиряков

Пушистая красавица продолжает завоевывать сердца своих подписчиков с каждым роликом
Алена КУЛЕШОВА
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В комментариях под постом некоторые даже отметили, что многим людям не помешала бы толика упорства этого зверька. Фото: кадр из видеоВ комментариях под постом некоторые даже отметили, что многим людям не помешала бы толика упорства этого зверька. Фото: кадр из видео
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Белка Соня, которую спасла и приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, уже давно является звездой соцсетей. Пушистая красавица продолжает завоевывать сердца своих подписчиков с каждым роликом. А недавно ее хозяйка призналась в сети, что у милой белочки на самом деле очень настойчивый характер. И в доказательство выложила видео, где Соня настойчиво пытается открыть крышку у своей любимой ванночки.

— Софи очень настырная и пока не добьется желаемого, не успокоится. В этот раз ей почему-то очень захотелось открыть крышку у ванночки с песком. Что называется: вижу цель, не вижу препятствий, — написала Елена Ермакова.

Целеустремленная белочка не оставила сибиряков равнодушными. В комментариях под постом некоторые даже отметили, что многим людям не помешала бы толика упорства этого зверька:

— Прелестная пакостница.

— Какая упорная белочка! Нам бы также.

— Озорница! — пишут люди.

Белка Соня, настырно открывающая ванночку с песком, насмешила сибиряков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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