«Прелестная пакостница»: белка Соня, настырно открывающая ванночку с песком, насмешила сибиряков
Белка Соня, которую спасла и приютила у себя сибирячка Елена Ермакова, уже давно является звездой соцсетей. Пушистая красавица продолжает завоевывать сердца своих подписчиков с каждым роликом. А недавно ее хозяйка призналась в сети, что у милой белочки на самом деле очень настойчивый характер. И в доказательство выложила видео, где Соня настойчиво пытается открыть крышку у своей любимой ванночки.
— Софи очень настырная и пока не добьется желаемого, не успокоится. В этот раз ей почему-то очень захотелось открыть крышку у ванночки с песком. Что называется: вижу цель, не вижу препятствий, — написала Елена Ермакова.
Целеустремленная белочка не оставила сибиряков равнодушными. В комментариях под постом некоторые даже отметили, что многим людям не помешала бы толика упорства этого зверька:
— Прелестная пакостница.
— Какая упорная белочка! Нам бы также.
— Озорница! — пишут люди.
Белка Соня, настырно открывающая ванночку с песком, насмешила сибиряков.
ИСТОЧНИК KP.RU