2020-02-28T09:19:26+03:00
Общество

Стало известно, почему в Новосибирске отменили автобусы до Казахстана

КП-Новосибирск выяснила, каким маршрутом невозможно будет добраться до соседей
Надежда РЫЖКИНА
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В Новосибирске отменили пять автобусных рейсов до КазахстанаВ Новосибирске отменили пять автобусных рейсов до КазахстанаФото: Влад КОМЯКОВ
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В пятницу, 28 февраля, Новосибирский автовокзал отменил пять автобусных рейсов до Казахстана. Все потому, что в соседнем регионе, Алтайском крае, бушует непогода.

— Отменены два рейса из Новосибирска в Усть-Каменогорск в 17:00 и 18:30, один — из Новосибирска в Михайловский в 21:50. Также отмены два рейса, которые должны были выехать с Автовокзала-Главного на Гусинобродском шоссе в сторону Павлодара в 18:00 и 21:10 соответственно, — пояснили в справочной новосибирской автовокзала.

В справочной уточнили, что могут отменить еще один рейс — «Новосибирск-Усть-Каменогорск», назначенный на 20:00. Но пока что он ожидается.

По сообщениям Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Алтайском крае 28 февраля будет сильный ветер до 23 м/с, обильные снегопады и гололедица на дорогах. МЧС Алтайского края также сообщает, что из-за непогоды введено ограничение движения по трассам и автодорогам региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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