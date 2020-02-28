Стало известно, почему в Новосибирске отменили автобусы до Казахстана
В пятницу, 28 февраля, Новосибирский автовокзал отменил пять автобусных рейсов до Казахстана. Все потому, что в соседнем регионе, Алтайском крае, бушует непогода.
— Отменены два рейса из Новосибирска в Усть-Каменогорск в 17:00 и 18:30, один — из Новосибирска в Михайловский в 21:50. Также отмены два рейса, которые должны были выехать с Автовокзала-Главного на Гусинобродском шоссе в сторону Павлодара в 18:00 и 21:10 соответственно, — пояснили в справочной новосибирской автовокзала.
В справочной уточнили, что могут отменить еще один рейс — «Новосибирск-Усть-Каменогорск», назначенный на 20:00. Но пока что он ожидается.
По сообщениям Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Алтайском крае 28 февраля будет сильный ветер до 23 м/с, обильные снегопады и гололедица на дорогах. МЧС Алтайского края также сообщает, что из-за непогоды введено ограничение движения по трассам и автодорогам региона.
ИСТОЧНИК KP.RU