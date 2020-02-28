Александр Чернявский назначен директором клиники Мешалкина

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:36:04+03:00

Почти год он исполнял обязанности руководителя

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Минздрав России назначил нового директора в клинике Мешалкина. Им стал профессор, доктор медицинских наук, врач — сердечно-сосудистый хирург Александр Чернявский. До этого он почти год исполнял обязанности директора медучреждения. Об этом сообщили в пресс-службе клиники Мешалкина.

— По итогам 2019 г. государственное задание по всем направлениям деятельности выполнено на 100 %. Объем предоставленной помощи по обязательному медицинскому страхованию превысил плановые показатели. Выявленные в результате плановой проверки в начале весны 2019 года Минздравом России нарушения финансово-хозяйственной деятельности, в том числе связанные с конфликтом интересов работников и в значительной мере определившие развитие событий в мае 2019 года, новым руководством устранены, — рассказали в медучреждении.

Напомним, громкий скандал с хищением миллиарда бюджетных средств разразился в клинике в мае прошлого года. Тогда были арестованы заместитель руководителя клиники Евгений Покушалов, а затем и его начальник академик Александр Караськов и его супруга Ирина Бойцова, также занимавшая руководящий пост в клинике.

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ИСТОЧНИК KP.RU