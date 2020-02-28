«Там пробка — жуть»: вырезанный кусок асфальта на Октябрьском мосту так и не заделали

28 Февр. 2020 2020-02-28T07:10:54+03:00

Хотя проблему на дороге обещали решить к 17 февраля

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Жители Новосибирска снова жалуются на огромную яму на Октябрьском мосту. Многим водителям пришлось отвезти свои авто в сервис, так как из-за ямы они повредили колеса, теперь сибиряки каждое утро вынуждены стоять в долгих пробках. КП-Новосибирск писала уже о проблеме. В мэрии нам обещали, что временно проблема будет решена к 17 февраля, а откапиталят участок только весной. Но как оказалось воз и ныне там.

Инспектор пропаганды ГИБДД города Новосибирска Владислав Савченков рассказал, что пробки на мосту из-за вырезанного асфальта действительно собираются, но дорожники должны вскоре его залатать.

— Да, люди снижают скорость, но ни одного ДТП не зафиксировано на этом участке. Там сейчас, насколько знаю, ежедневно ведутся дорожные работы и просто немного занижен уровень проезжей части. Владельцу дорог выписаны предписания об устранении недостатков на Октябрьском мосту, — рассказали КП-Новосибирск в ГИБДД .

Корреспондент КП-Новосибирск снова направила запрос в мэрию города, чтобы уточнить, когда все-таки дорогу отремонтируют.

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ИСТОЧНИК KP.RU