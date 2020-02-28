2020-02-28T06:53:06+03:00
Общество

Область и ее доблесть: Герои Социалистического Труда поселились в интернете

В областном правительстве представили цифровую энциклопедию трудовой доблести
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Екатерина Болдырева: - Презентация коллекции перекликается с важной инициативой - присвоением Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».Екатерина Болдырева: - Презентация коллекции перекликается с важной инициативой - присвоением Новосибирску звания «Город трудовой доблести». Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».
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Про земляков - Героев Труда теперь может прочитать каждый. «Единая Россия» в рамках партпроекта «Историческая память» презентовала цифровую коллекцию «Герои Социалистического Труда Новосибирской области». Коллекция объединила оцифрованные документы о жизни и достижениях Героев Соцтруда.

К сожалению, большинства новосибирских героев в живых уже нет, но благодаря проекту память о них будет жить. А рассказать жителям региона цифровая коллекция может о многом.

- В нашем регионе 217 человек награждены знаком Героя Социалистического Труда. Мы хотели не просто вспомнить прославленных земляков, но и показать молодежи, кем нужно гордиться. Такие проекты, как цифровая коллекция «Герои Социалистического Труда Новосибирской области», дают возможность на примере жизни конкретных людей показать историю родной страны, - рассказала координатор партпроекта «Единой России» «Историческая память» Екатерина Болдырева.

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Фото: Пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Почетным гостем презентации проекта стала Вера Васильевна Корсакова - в этом году она готовится отмечать 100-летний юбилей. В 16 лет Вера Васильевна освоила ручной крой и уже в 1940-м выполнила производственный план более чем на 100 процентов. В войну Вера Васильевна вместе с коллегами Новосибирской обувной фабрики снабжала фронт сапогами. За выдающиеся успехи в выполнении семилетнего плана ей присвоили звание Героя Социалистического Труда.

Вера Васильевна поздравила гостей с наступающим 75-летием Великой Победы и пожелала как минимум дожить до ее лет.

Коллекция «Герои Социалистического Труда Новосибирской области» размещена на сайте Новосибирской областной научной библиотеки.

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