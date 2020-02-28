2020-02-28T06:44:22+03:00
Общество

Угрожают закрыть или оштрафовать: мошенники под видом сотрудников МЧС вымогают деньги у больниц

Оплату аферисты просят перевести на карту
Ульяна ДЖАНКОВА
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Мошенники терроризируют больницы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской областиМошенники терроризируют больницы. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области
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В Новосибирской области зафиксированы новые случаи мошенничества. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

— Аферисты обзванивают объекты культуры и здравоохранения, представляются именами руководства Главного управления МЧС России по Новосибирской области и под угрозой серьезной проверки требований пожарной безопасности требуют денежные переводы, — рассказали в ведомстве.

По словам спасателей, до этого под видом сотрудников МЧС злоумышленники звонили бизнесменам и также угрожали проверками. Мошенники обещали, что они закончатся приостановкой деятельности компании или крупным штрафом.

В МЧС предупреждают, что их сотрудники не имеют права брать деньги, а еще сотрудники МЧС при проверке обязательно будут в своей форме, также они обязаны представиться и показать удостоверение.

Если вам все-таки поступил звонок с угрозой, просьба сообщить о нем по телефону 8 (383) 23-99-999.

ИСТОЧНИК KP.RU

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