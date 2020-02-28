2020-02-28T06:02:57+03:00
Общество

Попили чайку: внук пришел в гости к бабушке и украл у нее украшения почти на 70 тысяч рублей

Мужчина пришел к старушке на чай, а как только она отвернулась, залез в ее шкатулку
Ульяна ДЖАНКОВА
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Внук у бабушки украл драгоценности из шкатулки.Внук у бабушки украл драгоценности из шкатулки.Фото: Иван ИВАНОВ
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В Новосибирске пенсионерка обратилась к полицейским с просьбой поймать вора. У нее из шкатулки украли драгоценности на 69 тысяч рублей. Все случилось в одном из домов по улице Кошурникова в Дзержинском районе. В ходе расследования выяснилось, что золото унес родной внук бабушки.

— Задержан 30-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что он пришел к бабушке в гости, и когда женщина отвлеклась, похитил из находящейся в шкафу шкатулки золотые изделия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Драгоценности нашли дома у внука, но не все, часть изделий мужчина успел сдать в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суда мужчина будет ждать в СИЗО. Проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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