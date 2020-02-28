Попили чайку: внук пришел в гости к бабушке и украл у нее украшения почти на 70 тысяч рублей
В Новосибирске пенсионерка обратилась к полицейским с просьбой поймать вора. У нее из шкатулки украли драгоценности на 69 тысяч рублей. Все случилось в одном из домов по улице Кошурникова в Дзержинском районе. В ходе расследования выяснилось, что золото унес родной внук бабушки.
— Задержан 30-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что он пришел к бабушке в гости, и когда женщина отвлеклась, похитил из находящейся в шкафу шкатулки золотые изделия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Драгоценности нашли дома у внука, но не все, часть изделий мужчина успел сдать в ломбард.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Суда мужчина будет ждать в СИЗО. Проводится расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU