Стало известно, почему самолет «Норильск-Новосибирск» задерживается на семь часов

28 Февр. 2020 2020-02-28T05:47:12+03:00

Самолет «Норильск-Новосибирск» снова задерживается на семь часов Фото: Евгения ГУСЕВА

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В пятницу, 28 февраля, в аэропорт «Толмачево» снова прибудет с задержкой рейс S7 2304. «Норильск-Новосибирск». Электронное табло показывает, что вместо 12:25 по графику он приземлится в воздушной гавани только в 19:10.

Корреспондент КП-Новосибирск связался с аэропортом вылета, чтобы выяснить, в чем причина такой длительной задержки рейса.

— Самолет задерживается в связи с плохими метеоусловиями в Норильске. Мы не можем принять самолет из Новосибирска, который должен забрать пассажиров из Норильска. Он вылетит из Новосибирска только в 9:30. В Норильске сейчас сильный боковой ветер, — пояснили в справочной службе аэропорта Норильска.

В свою очередь снегопад в Новосибирске не нарушил работу аэропорта «Толмачево». Воздушная гавань работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU