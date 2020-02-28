Стало известно, почему самолет «Норильск-Новосибирск» задерживается на семь часов
В пятницу, 28 февраля, в аэропорт «Толмачево» снова прибудет с задержкой рейс S7 2304. «Норильск-Новосибирск». Электронное табло показывает, что вместо 12:25 по графику он приземлится в воздушной гавани только в 19:10.
Корреспондент КП-Новосибирск связался с аэропортом вылета, чтобы выяснить, в чем причина такой длительной задержки рейса.
— Самолет задерживается в связи с плохими метеоусловиями в Норильске. Мы не можем принять самолет из Новосибирска, который должен забрать пассажиров из Норильска. Он вылетит из Новосибирска только в 9:30. В Норильске сейчас сильный боковой ветер, — пояснили в справочной службе аэропорта Норильска.
В свою очередь снегопад в Новосибирске не нарушил работу аэропорта «Толмачево». Воздушная гавань работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU