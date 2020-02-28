Синоптики рассказали, когда придет весна в Новосибирск

28 Февр. 2020 2020-02-28T05:39:18+03:00

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Метеорологи рассказали, когда придет весна в Новосибирск. И хотя в столицу Сибири идут мокрый снег, сильный ветер и гололедица, последние дни февраля и начало марта будут теплыми — это первый признак наступающей весны.

— 28 февраля в первой половине дня небольшой мокрый снег. Ветер западный 7-12 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха от -1 до -3 градусов. Во второй половине дня местами метели, на дорогах гололедица, — передает Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин пояснил, что зима на самом деле отступает, а весна пришла раньше срока.

— Март в Сибири, в принципе, зимний месяц, и весны без мокрого снега и гололедицы не бывает. Но в этом году в регионе своеобразное потепление, так что считайте, что весна уже наступила. Температура у нас поднялась до -5 уже 20 февраля и так и не опускалась — это один из признаков весенней погоды. С 28 по 29 февраля утром еще будет идти мокрый снег. А 1 и 2 марта в основном без осадков и днем снова настанет оттепель.

ИСТОЧНИК KP.RU