Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятия по повышению финансовой грамотности для студентов вузов

28 Февр. 2020 2020-02-28T05:36:31+03:00

В конце февраля Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятия по повышению финансовой грамотности. Деловая игра «Мир успешных людей» была организована для студентов экономических факультетов Сибирского института управления – филиала РАНХиГС и НГАУ

Изменить размер текста: A A

Игра была направлена на приобретение будущими специалистами навыков и умений, раскрытие их творческого потенциала и применение практических знаний управления финансами.

Деловая игра проходила в командном формате. В процессе участники отвечали на вопросы на тему финансов, финансовых рынков и рыночных инструментов. В формате квеста студенты выполняли различные задания. К концу каждый из игроков научился составлять личный финансовый план. По итогам мероприятия студентам были вручены именные сертификаты и сувениры.

.

Банк УРАЛСИБ регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности: устраивает для студентов различных вузов дни открытых дверей и деловые игры. Участники получают необходимые финансовые знания, у них формируется представление о работе в современном банке и функционировании финансовой системы.