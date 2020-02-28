2020-02-28T05:36:31+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятия по повышению финансовой грамотности для студентов вузов

В конце февраля Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятия по повышению финансовой грамотности. Деловая игра «Мир успешных людей» была организована для студентов экономических факультетов Сибирского института управления – филиала РАНХиГС и НГАУ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Игра была направлена на приобретение будущими специалистами навыков и умений, раскрытие их творческого потенциала и применение практических знаний управления финансами.

Деловая игра проходила в командном формате. В процессе участники отвечали на вопросы на тему финансов, финансовых рынков и рыночных инструментов. В формате квеста студенты выполняли различные задания. К концу каждый из игроков научился составлять личный финансовый план. По итогам мероприятия студентам были вручены именные сертификаты и сувениры.

.

.

Банк УРАЛСИБ регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности: устраивает для студентов различных вузов дни открытых дверей и деловые игры. Участники получают необходимые финансовые знания, у них формируется представление о работе в современном банке и функционировании финансовой системы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Попили чайку: внук пришел в гости к бабушке и украл у нее украшения почти на 70 тысяч рублей
Стало известно, почему самолет «Норильск-Новосибирск» задерживается на семь часов
Синоптики рассказали, когда придет весна в Новосибирск
Банк УРАЛСИБ в Новосибирске провел мероприятия по повышению финансовой грамотности для студентов вузов
Неудачно развернулся: в ДТП с такси серьезно пострадали два водителя
Прокуратура проверит больницу, где медсестра предлагала привязать к кровати ветерана войны
«Весной все затопит»: новосибирцы жалуются на то, что у их домов КамАЗы выгружают снег
«Громко плакал в коробке»: котенок необычного окраса ищет себе хозяина
Сибирякам предложили выбрать музыку для «умного» фонтана ко Дню Победы
В декабре в Новосибирске выпало около 140 % месячной нормы снега: рассказываем, что ожидает сибиряков в последние дни зимы
Косметолог заплатит 50 тысяч за то, что изуродовала губы сибирячки уколами красоты
Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 27 февраля
В минздраве прокомментировали ЧП с больным ребенком, к которому не приехала скорая
Стало известно, почему у перинатального центра собрались пожарные машины
«Люди на грани истерики»: напуганные коронавирусом сибиряки стали чаще вызывать скорую помощь
«Разве так можно?»: скорая помощь отказалась приезжать к ребенку с температурой