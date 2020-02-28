2020-02-28T04:52:37+03:00
Происшествия

Неудачно развернулся: В ДТП с такси серьезно пострадали два водителя

С множественными переломами их увезли в больницу
Ульяна ДЖАНКОВА
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Водитель такси пытался развернуться на перекрестке и столкнулся с минивэном. Фото: «АСТ-54»Водитель такси пытался развернуться на перекрестке и столкнулся с минивэном. Фото: «АСТ-54»
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В Калининском районе Новосибирска в ночь с 27 на 28 февраля произошло серьезное ДТП. Все случилось на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 25 лет Октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

— Столкнулись минивэн «Honda Stream» и седан «KIA Rio», брендированный «Uber». Водитель «KIA» двигался по улице Богдана Хмельницкого, на перекрестке хотел развернуться в сторону улицы Учительской. В этот момент произошло столкновение с минивэном, — рассказали в ведомстве.

Оба водителя с травмами доставлены в больницу. Фото: «АСТ-54»

Оба водителя с травмами доставлены в больницу. Фото: «АСТ-54»

Известно, что оба водителя серьезно пострадали. У водителя «KIA Rio» ушиб головного мозга, перелом шейного позвонка и лопатки, множественные травмы, у того, кто был за рулем минивэна переломы ребер, рваная рана колена. Оба автомобилиста были госпитализированы.

Информацию о том, что в машине, брендированной как такси, был пассажир, который также пострадал, в ГИБДД опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Неудачно развернулся: В ДТП с такси серьезно пострадали два водителя
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