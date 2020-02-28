«Весной все затопит»: новосибирцы жалуются на то, что у их домов КамАЗы выгружают снег

28 Февр. 2020 2020-02-28T03:31:09+03:00

Жители жалуются, что грузовики сбрасывают снег рядом с жилыми домами Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Люди интересуются, насколько законно рядом с жилыми домами делать снегоотвалы

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Жители Новосибирска пожаловались, что почищенный снег вывозят не за город, а складывают прямо во дворах жилых домов. Новосибирцы переживают, что весной растаявшие сугробы затопят их жилье.

Сообщения об этом появились в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

— Сегодня между Кошурникова, 22/4 и Федосеева, 2 вываливали снег, разворотив газон. Беспредел! Выгрузили минимум три «КамАЗа», номер автомобиля виден, — негодует подписчица из Октябрьского района.

Недалеко от этого пустыря расположен частный секторФото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Похожая ситуация сложилась и в Ленинском районе. Читательница рассказала, что снег вываливают недалеко от котлована на Юго-Западном жилмассиве:

— В конце улице Титова, сразу за новым детским садом, организовали огромную незаконную свалку мусора и отвал снега. Много раз звонили в администрацию района и полицию, но, к сожалению, они не хотят это все видеть и предпринимать что-либо. Рядом озеро, котлован и дома частного сектора, который будут топить талые воды.

КП-Новосибирск отправила запрос в мэрию города, чтобы уточнить, насколько законны подобные снегоотвалы.

ИСТОЧНИК KP.RU