2020-02-28T04:07:40+03:00
Общество

Прокуратура проверит больницу, где медсестра предлагала привязать к кровати ветерана войны

После проверки будут приняты меры
Ульяна ДЖАНКОВА
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Прокуратура проверит больницы, где бабушку хотели привязать к кровати, чтобы она не ходила в туалет.Прокуратура проверит больницы, где бабушку хотели привязать к кровати, чтобы она не ходила в туалет.
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Прокуратура Калининского района инициировала проверку в «Городской клинической больнице №25».

— В ходе проверки будет дана оценка законности предоставления учреждением ветерану медицинских услуг и соблюдения санитарных требований. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в ведомстве.

Напомним, медперсонал отказывался выпускать 91-летнюю бабушку в туалет, а родственникам предложил дежурить возле нее. Пенсионерка простыла, на «Скорой» ее увезли с подозрением на бронхит в 25-ю медсанчасть.

Конфликт начался из-за того, что в общей палате не оказалось туалета, а медсестра сходу заявила, что не будет ее пускать в туалет, и даже привяжет к кровати, якобы она опасается, что если бабушка пойдет по коридору и упадет, то легко расшибется о кафель. Вскоре в больнице извинились перед родными и объяснили, что произошло.

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Медперсонал отказывался выпускать 91-летнюю бабушку в туалет, а родственникам предложил дежурить возле нее. (подробнее)

Больница извинилась перед родственниками ветерана войны, которую медсестра предлагала привязать к кровати.

Также в приемном отделении 25-ой медсанчасти пообещали провести ремонт. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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