«Громко плакал в коробке»: котенок необычного окраса ищет себе хозяина
Жительница Новосибирска Вера Машкова на улице Коминтерна в Дзержинском районе Новосибирска нашла бесхозную коробку. Она стояла прямо посреди дороги. Из нее доносился плачь котенка. Сибирячка открыла картонный ящик и обомлела: там был малыш необычного окраса. По всей видимости, котенок оказался ненужным, и его выкинули.
— Сам он рыжий, а мордочка черная. Смотрится непривычно, — рассказала КП-Новосибирск Вера. — Это котик. Он на месте не сидит, крутится, ластится. Себе оставить не могу: две таксы порвут ребенка, но и мимо пройти тоже не смогла, так как рядом дорога.
Сибирячка говорит, что сейчас малыш живет у нее в кладовке, но там нет батарей. Она переживает за животное и просит, чтобы кто-то приютил котика.
Если вам приглянулся молодой котик с необычной шерсткой, звоните по телефону 8 — 993 — 024 — 97 — 78, Вера.
В Новосибирске котик необычного окраса ищет себе хозяина.
ИСТОЧНИК KP.RU