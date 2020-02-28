«Громко плакал в коробке»: котенок необычного окраса ищет себе хозяина

28 Февр. 2020 2020-02-28T03:01:40+03:00

Сейчас малыш временно живет в кладовке у своей спасительницы

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Жительница Новосибирска Вера Машкова на улице Коминтерна в Дзержинском районе Новосибирска нашла бесхозную коробку. Она стояла прямо посреди дороги. Из нее доносился плачь котенка. Сибирячка открыла картонный ящик и обомлела: там был малыш необычного окраса. По всей видимости, котенок оказался ненужным, и его выкинули.

— Сам он рыжий, а мордочка черная. Смотрится непривычно, — рассказала КП-Новосибирск Вера. — Это котик. Он на месте не сидит, крутится, ластится. Себе оставить не могу: две таксы порвут ребенка, но и мимо пройти тоже не смогла, так как рядом дорога.

Сибирячка говорит, что сейчас малыш живет у нее в кладовке, но там нет батарей. Она переживает за животное и просит, чтобы кто-то приютил котика.

Если вам приглянулся молодой котик с необычной шерсткой, звоните по телефону 8 — 993 — 024 — 97 — 78, Вера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/763390" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске котик необычного окраса ищет себе хозяина.

ИСТОЧНИК KP.RU