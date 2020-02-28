2020-02-28T00:19:02+03:00
Общество

Сибирякам предложили выбрать музыку для «умного» фонтана ко Дню Победы

Сделать это люди смогут с помощью голосования на странице муниципального портала города
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцам предлагают выбрать, какие военные песни будут сопровождать работу мультимедийного фонтана в Центральном парке.Новосибирцам предлагают выбрать, какие военные песни будут сопровождать работу мультимедийного фонтана в Центральном парке.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Новосибирцам предлагают выбрать, какие военные песни будут сопровождать работу мультимедийного фонтана в Центральном парке. Композиции подобной тематики будут звучать в преддверии празднования 75-летия Великой Победы.

— Для голосования будут предложены 33 известные и любимые многими композиции. 10 мелодий, которые наберут наибольшее количество голосов, пополнят репертуар светомузыкального фонтана в Центральном парке Новосибирска — излюбленном месте для прогулок у горожан и гостей сибирской столицы, — сообщили в мэрии города Новосибирска.

Стартовало открытое голосование 27 февраля, а завершится 6 марта. До этого дня любой желающий сможет высказать свое мнения на этот счет с помощью специальной анкеты на странице муниципального портала города.

Напомним, фонтан в Центральном парке открыли в Новосибирске 11 сентября 2019 года. В основу этого объекта легла концепция «умного» фонтана: на его поверхности можно проецировать различные изображения с помощью видео-лазерной установки, а также воспроизводить звуковые и визуальные программы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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