В декабре в Новосибирске выпало около 140 % месячной нормы снега: рассказываем, что ожидает сибиряков в последние дни зимы

27 Февр. 2020 2020-02-27T23:37:50+03:00

В этом году в Новосибирске зима выдалась особенно снежной.Фото Валерия ПАНОВА\«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

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В этом году в Новосибирске зима выдалась особенно снежной. Сугробы и каша на дорогах и тротуарах города стали большой проблемой для горожан. Пробираться по снежным завалам трудно всем, но особенно пожилым людям и мамам с колясками. Они вынуждены брать эти преграды «штурмом».

Сугробы и каша на дорогах и тротуарах города стали большой проблемой для горожан.Фото Валерия ПАНОВА\«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Коммунальные службы не перестают бороться со снежными завалами, однако с каждым новым снегопадом следы от недавней уборки становится сложно заметить. Как сообщает издание «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области», в декабре 2019 года в Новосибирске выпало около 140 % месячной нормы осадков, а за 20 дней января — почти полторы нормы.

Коммунальные службы не перестают бороться со снежными завалами, однако с каждым новым снегопадом следы от недавней уборки становится сложно заметить.Фото Валерия ПАНОВА\«Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области»

Стоит отметить, что после кратковременного перерыва, в конце февраля Новосибирск снова ожидают снегопады. В пятницу, 28 февраля в городе ожидается небольшой мокрый снег, температура воздуха днем поднимется до + 1 градуса, а ночью опустится до — 5. Будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду. В выходные, 29 февраля и 1 марта, сибиряков также ждет мокрый снег, температура воздуха днем +1 градус, ночью до -6. Атмосферное давление в эти дни будет удерживаться на отметке в 753-761 миллиметров ртутного столба.

ИСТОЧНИК KP.RU