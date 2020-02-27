2020-02-27T19:59:18+03:00
Общество

Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 27 февраля

Новосибирцев, имеющих авто, просят не оставлять их на период уборки снега вдоль дорог
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске продолжают борьбу с сугробами, которые стали большой проблемой для людей в этот зимний сезон.В Новосибирске продолжают борьбу с сугробами, которые стали большой проблемой для людей в этот зимний сезон.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Новосибирске продолжают борьбу с сугробами, которые стали большой проблемой для людей в этот зимний сезон. Рассказываем, какие улицы почистят от снега в городе в ночь с 27 на 28 февраля.

— Сегодня, 27 февраля, в ночную смену, снег вывезут с таких улиц, как: Ильича; Станционная; Ватутина; Немировича-Данченко; Максима Горького; Восход; Героев Революции (от ул. Физкультурной до ул. Эйхе); Дмитрия Донского (от ул. Дачной до Красного проспекта); Жуковского (от ул. Дмитрия Донского до ул. Стасова); Трикотажная (от ул. Республиканской до ул. Авиастроителей); Вокзальная магистраль, а также в районе дома № 1/1 на ул. Авиастроителей, — сообщили в мэрии Новосибирска.

Новосибирцев, имеющих авто, просят не оставлять их на период уборки снега вдоль дорог и на придомовых территориях. Машины могут помешать работе спецтехники.

Если у вас имеются вопросы о качестве уборки снега с дорог и тротуаров, можно обращаться в МБУ «ГЦОДД» по телефонам: 224-08-52 и 224-87-70 (круглосуточно), а также в единую дежурно-диспетчерскую службу города Новосибирска по телефону 051 (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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Рассказываем, какие улицы в Новосибирске почистят от снега ночью 27 февраля
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