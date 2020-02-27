В минздраве прокомментировали ЧП с больным ребенком, к которому не приехала скорая

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:02:19+03:00

В министерстве здравоохранения Новосибирской области утверждают, что готовы разобраться в ситуации. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кроме того, в минздраве отметили, что вчера, бригады скорой помощи были вынуждены дежурить около школ из-за ложных сообщений о минировании

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В министерстве здравоохранения по Новосибирской области прокомментировали инцидент с ребенком с высокой температурой, к которому не приехала скорая помощь. В ведомстве подтвердили, что в часы работы поликлиник вызовы по поводу повышенной температуры без осложнений диспетчеры скорой помощи передают в выездные службы неотложной помощи поликлиник.

Кроме того, в минздраве отметили, что вчера, 26 февраля, несколько бригад скорой помощи были вынуждены дежурить около школ из-за ложных сообщений о минировании, что также осложнило работу медиков.

— Сообщаем, что 26 февраля с 10 до 16 часов из-за ложных сообщений о минировании школ, 10 бригад скорой помощи были вынуждены дежурить возле образовательных учреждений Новосибирска, — сообщили КП-Новосибирск в минздраве по НСО.

Также, в министерстве здравоохранения Новосибирской области утверждают, что готовы разобраться в ситуации, произошедшей с ребенком, а также дать оценку действиям диспетчерской службы станции скорой медицинской помощи, если его родители, оставившие анонимное сообщение в соцсетях, обратятся к ним лично.

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КП-Новосибирск обратились к главному врачу скорой помощи по Новосибирску, чтобы разобраться в этой ситуации (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU