Стало известно, почему у перинатального центра собрались пожарные машины

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:51:32+03:00

Об этом сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области

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Вечером 27 февраля очевидцы сообщили о пожаре в перинатальном центре. По словам людей, в здании сработала пожарная сигнализация, а в подвале было замечено задымление.

— В перинатальном центре на Адриена Лежена сработала пожарная сигнализация, очевидцы сообщили о задымлении в подвале. На место прибыли несколько пожарных расчетов и полиция, — сообщается в паблике «Инцидент Новосибирск».

Однако в ГУ МЧС по Новосибирской области информацию о пожаре опровергли. По словам сотрудников спецслужб, данный вызов, поступивший от анонимного источника, оказался ложным.

— С анонимного номера поступило сообщение о задымлении в перинатальном центре, к месту были направлены пожарные подразделения. По прибытии на место было установлено, что в настоящее время данный центр находится на ремонте, кроме охраны, никого из людей там не было. Пожарные вместе с охраной обследовали все здание — никаких признаков задымления обнаружено не было. Вызов был ложный, — сообщили в ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU