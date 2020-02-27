2020-02-27T15:54:12+03:00
Общество

«Люди на грани истерики»: напуганные коронавирусом сибиряки стали чаще вызывать скорую помощь

По словам медиков, количество подобных вызовов в последнее время значительно увеличилось
Алена КУЛЕШОВА
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По словам медиков, люди начинают подозревать у себя серьезную инфекцию при малейших симптомах недомогания.По словам медиков, люди начинают подозревать у себя серьезную инфекцию при малейших симптомах недомогания.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Напуганные коронавирусом сибиряки стали чаще вызывать себе скорую помощь. По словам медиков, люди начинают подозревать у себя серьезную болезнь при малейших симптомах недомогания.

— Мы сейчас наблюдаем всю эту панику, которая царит среди людей. У нас в городе все настолько напуганы всякими коронавирусами, тяжелыми гриппами и прочими заболеваниями, что температуру в 37-39 они воспринимают как нечто ужасное, — рассказала КП-Новосибирск главный скорой помощи по Новосибирску Ирина Анатольевна Большакова. — Хотя на самом деле это совершенно нормальная реакция организма на болезнь: он борется с вирусом, пока иммунитет против него еще не выработан. Нам люди начинают массово звонить по вечерам, когда поликлиники уже просто не работают. Люди буквально на грани истерики, так же нельзя!

По словам Ирины Большаковой, в случае высокой температуры, следует не паниковать и обратиться к участковому врачу в поликлинике или вызвать его на дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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