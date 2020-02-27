2020-02-27T14:49:23+03:00
Общество

«Разве так можно?»: скорая помощь отказалась приезжать к ребенку с температурой

КП-Новосибирск обратились к главному врачу скорой помощи по Новосибирску, чтобы разобраться в этой ситуации
Алена КУЛЕШОВА
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Сибирячка пожаловалась в соцсетях на то, что скорая помощь отказалась выезжать к ее 3-летнему ребенку, у которого поднялась высокая температура.Сибирячка пожаловалась в соцсетях на то, что скорая помощь отказалась выезжать к ее 3-летнему ребенку, у которого поднялась высокая температура.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сибирячка пожаловалась в соцсетях на то, что скорая помощь отказалась выезжать к ее 3-летнему ребенку, у которого поднялась высокая температура. По словам женщины, врача из поликлиники она вызвала, но ждать его было слишком долго.

— Вчера у 3-летнего ребенка температура поднялась до 39.2, не могли сбить. Вызвала врача утром, ждала до обеда, врача еще не было. Потом ребенку стало хуже — температура поднялась до 39.6. Тогда я решила вызвать скорую помощь. Ждала полчаса бригаду, решили им перезвонить, а мне там ответили, что они ко мне не приедут и нужно дальше ждать врача из поликлиники, самостоятельно сбивая температуру ребенку! — написала женщина в паблике Вконтакте «Инцидент Новосибирск». — Мне сказали, что они передают эти вызовы в поликлинику, чтобы первую помощь ребенку оказал врач оттуда. А скорая имеет право не выезжать на вызов! Разве так должно быть? Это же маленький ребенок с такой высокой температурой! Для чего тогда вообще нужна эта скорая помощь?

Корреспонденты КП- Новосибирск связались с главным врачом скорой помощи по Новосибирску Ириной Анатольевной Большаковой, чтобы разобраться в данной ситуации.

— Если подобный вызов поступает в скорую помощь в часы работы поликлиник, то он действительно передается туда. Такая температура, по сути, не является чем-то неправильным при острых респираторных заболеваниях: таким образом организм борется с болезнью, поскольку иммунитет к тому или иному заболеванию у него еще пока может быть не выработан. И сбивать такую температуру в первый же день крайне не рекомендуется. Конечно же, такого человека, особенно ребенка, должен осмотреть врач. Но именно врач, а не фельдшер. Врач сможет провести осмотр, назначить лечение, назначить анализы, выписать больничный. Скорая к человеку с высокой температурой может приехать только в том случае, если есть осложнения, к примеру — судороги или потеря сознания или в часы, когда поликлиники уже не работают, — пояснила Ирина Большакова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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