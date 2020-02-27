2020-02-27T12:14:37+03:00
Общество

Анатолий Локоть – об эвакуации школ из-за писем с угрозами: «Очень надеюсь, что виновных накажут»

Глава города заверил, что эвакуация в учебных заведениях прошла без паники
Яна ФОМИНА
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В школы пришли письма с угрозами.В школы пришли письма с угрозами.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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27 февраля мэр Анатолий Локоть во время встречи с журналистами высказался о громкой теме минувшей среды – минировании школ в Новосибирске. Напомним, в 15 учебных заведений поступили письма с угрозами, из-за чего уроки пришлось отменять. Более 11,5 тысяч учеников и 700 сотрудников школ были эвакуированы. К счастью, взрывные устройства нигде не обнаружили.

Глава города надеется, что виновные в этой истории понесут ответственность:

- Я отношу подобные деяния, которые приводят к эвакуации учреждений, а тем более детских образовательных учреждений, к разряду терроризма. Всё прошло без паники, но событие это к разряду рядовых не могу отнести, - заявил Анатолий Евгеньевич. - Очень надеюсь, что наши специальные службы, занимающиеся сегодня этим случаем, разберутся и будут выявлены и наказаны те, кто это сделал. Эта проблема сказывается на моральном климате.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Анатолий Локоть – об эвакуации школ из-за писем с угрозами: «Очень надеюсь, что виновных накажут»
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