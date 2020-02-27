2020-02-27T11:34:21+03:00
Дом. Семья

Дрозды перепутали время и начали любовные игры

Птички влюбляются раньше времени, потому что приняли зиму за весну
Надежда РЫЖКИНА
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Настало потепление — дроздам захотелось любви.Настало потепление — дроздам захотелось любви.Фото: Виктория МИНАЕВА
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В Новосибирске уже в конце февраля можно услышать пение дроздов. Птицы начали свистеть из-за оттепелей — в этом году выдалась аномально теплая зима.

— Весна через три дня, на улице давно уже потеплело. Да и морозов особых не было. Снег тает, световой день увеличивается, скоро вернутся птицы с зимовок. А дрозды у нас в городе и зимуют, если она мягкая, и птенцов выводят. В спячку они не впадают. Потепление для них — сигнал, что можно выводить птенцов, — пояснила пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Новосибирской области Анастасия Богомолова.

Дрозды-рябинники — маленькие птички весом длина 21-25 сантиметров и весом 55-100 грамм, с желтоватой грудкой и белым брюшком. Они встречаются в Новосибирской области чаще других дроздов. Зимой птицы любят питаться ягодами, особенно рябиной, и яблоками-ранетками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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