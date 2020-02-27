2020-02-27T11:03:43+03:00
Политика

Изменение правил игры: в Новосибирске увеличат число депутатов

Депутаты обсудили последствия отмены партсписков на выборах в Совет депутатов города Новосибирска
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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Вчера в пресс-клубе Новосибирского союза журналистов прошло заседание круглого стола «Отмена партийных списков на выборах в Совет депутатов города Новосибирска: плюсы и минусы». Депутаты Совета депутатов города Новосибирска и Заксобрания дали свои оценки политической реформе.

12 февраля на сессии Совета депутатов города Новосибирска депутаты большинством голосов установили мажоритарную избирательную систему на выборах в городской парламент. Партийные списки, по которым в последний раз было избрано 10 депутатов, были отменены. Теперь новосибирцам предстоит избирать 50 депутатов исключительно в одномандатных округах, где победа присуждается кандидату, набравшему простое большинство голосов. И сейчас самый важный вопрос - перенарезка округов. Число округов увеличивается с нынешних 40 до 50.

За изменение устава проголосовали все депутаты от «Единой России», лидер новосибирской «Родины» Вячеслав Илюхин и ставший опальным коммунист Денис Плотников. Против были все остальные члены КПРФ, единственный эсер и один из двух представителей ЛДПР в Совете депутатов города Новосибирска.

Коммунисты обратили внимание на то, что смешанная избирательная система, когда есть и одномандатники, и списочники, является более сбалансированной. И изменение правил игры во время самой игры - это как минимум некрасиво и говорит о невысокой политической культуре, когда решения принимаются, исходя из сиюминутных интересов.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Иван Конобеев рассказал, что сейчас в обкоме КПРФ изучают возможность обжалования решения февральской сессии в суде. Коммунисты уверены, что оно было принято с нарушениями юридических норм.

Подробности о дискуссии, посвященной новосибирской политической реформе, будут опубликованы на сайте «Выборы-2020».

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