«Будет жить в вольере с кондиционером»: тигрицу из новосибирского зоопарка отправили в Эмираты

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:18:14+03:00

До Москвы ее везли на машине, а потом большая кошка летела на самолете

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Тигрица Таисия, родившаяся в новосибирском зоопарке в 2017 году, отправили на ПМЖ в Эмираты. Скоро к ней прилетит ее вторая половинка из Владивостока. Специально для тигров в Эмиратах сделали вольер с кондиционером.

Тигрица ехала на машине до Москвы, а потом летела самолетом до Эмиратов. Фото: новосибирский зоопарк

— До Москвы ее везли автотранспортом, потому что в настоящее время из Новосибирска в столицу не летают самолеты, способные взять к перевозке столь большой груз. Таисию сопровождали сотрудники зоопарка, которые постоянно наблюдали за Таей, поили и кормили ее в дороге. 26 февраля 2020 из Москвы в ОАЭ тигрицу отправили самолетом, — рассказали в новосибирском зоопарке.

Оказалось, что из Сибири тигры не могут летать на самолетах. Фото: новосибирский зоопарк

Долгую дорогу Таисия пережила хорошо. За ней внимательно следили. Стоит отметить, что она — красивая тигрица. У нее спокойный, уравновешенный характер, она общительна и игрива. Решение о переезде одобрено кураторами международной программы по сохранению вида.

ИСТОЧНИК KP.RU