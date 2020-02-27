«Будет жить в вольере с кондиционером»: тигрицу из новосибирского зоопарка отправили в Эмираты
Тигрица Таисия, родившаяся в новосибирском зоопарке в 2017 году, отправили на ПМЖ в Эмираты. Скоро к ней прилетит ее вторая половинка из Владивостока. Специально для тигров в Эмиратах сделали вольер с кондиционером.
Тигрица ехала на машине до Москвы, а потом летела самолетом до Эмиратов. Фото: новосибирский зоопарк
— До Москвы ее везли автотранспортом, потому что в настоящее время из Новосибирска в столицу не летают самолеты, способные взять к перевозке столь большой груз. Таисию сопровождали сотрудники зоопарка, которые постоянно наблюдали за Таей, поили и кормили ее в дороге. 26 февраля 2020 из Москвы в ОАЭ тигрицу отправили самолетом, — рассказали в новосибирском зоопарке.
Оказалось, что из Сибири тигры не могут летать на самолетах. Фото: новосибирский зоопарк
Долгую дорогу Таисия пережила хорошо. За ней внимательно следили. Стоит отметить, что она — красивая тигрица. У нее спокойный, уравновешенный характер, она общительна и игрива. Решение о переезде одобрено кураторами международной программы по сохранению вида.
ИСТОЧНИК KP.RU