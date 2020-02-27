«Была выпившая»: под Новосибирском сибирячка утонула в яме с водой

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:20:56+03:00

Женщина вечером шла домой, не заметила яму с водой, упала в нее и утонула. Фото: пресс-служба СК по Новосибирской области

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В Карасуке будут судить двух коммунальщиков Как сообщают в пресс-службе СК по Новосибирской области, они вовремя не засыпали канаву, которую разрыли для того, чтобы устранить коммунальную аварию. Это было еще осенью 2019 года. Из-за этого погибла 48-летняя женщина. Она вечером возвращалась домой, не заметила яму с водой и упала туда, выбраться не смогла. Как стало известно КП-Новосибирск, сибирячка была выпившей.

— После устранения прорыва водопроводной сети руководителям коммунального предприятия было, что прорыв водопроводной сети устранен, но в последующем необходим ремонт на данном участке водопровода. Поэтому 37-летний и.о. директора предприятия и 56-летний мастер приняли решение, в нарушении нормативно-правовых актов, не производить засыпку ямы, не закрывать и не огораживать ее в соответствии с установленными нормами,так как зимой планировалось продолжить ремонтные работы, — сообщили в СК по Новосибирской области.

Яму вовремя не зарыли коммунальщики, зимой они хотели продолжить ремонт сетей. Фото: пресс-служба СК по Новосибирской области

В отношении 37-летнего мастера, исполняющего обязанности директора предприятия, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность повлекшая по неосторожности смерть человека», в отношении 56 — летнего мастера — по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU