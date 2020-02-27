«Лежал на столе, не мог открыть глаз»: шестиклассники жестоко избили школьника на перемене

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:11:30+03:00

Ребенок после ЧП в школе оказался в больнице. Фото: Влад КОМЯКОВ

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ЧП произошло в одной из новосибирских школ: шестиклассники втроем избили 14-летнего подростка во время школьной перемены.

- О том, что с сыном беда, мне сообщила учительница: она позвонила мне, попросила приехать, - рассказала КП-Новосибирск мама подростка. – Когда я приехала, то увидела, что сын лежит на столе в кабинете у школьного психолога, у него не открывается глаз из-за огромного синяка.

После семиклассник рассказал маме, что его избили трое ребят, которые на год младше:

- Один из них пинал сына прямо по глазу, другие молотили по всему телу, - продолжает Наталья. – А мой сын ничего им не сделал: просто одному из них не понравилось, как он разговаривает.

В итоге парнишка оказался в больнице: у него диагностировали ушиб головного мозга, сутки он провел в реанимации.

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ИСТОЧНИК KP.RU