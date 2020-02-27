«Ну вот, что за тварь?»: соседи возмутились тому, что у двери бабушки кто-то справил нужду

27 Февр. 2020 2020-02-27T09:12:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 27 февраля, жители одного из домов в Новосибирске у себя в подъезде в прямом смысле слова столкнулись с неприятностью. Когда люди спешили на работу, они обнаружили, что кто-то справил нужду прямо у двери одной из квартир. По словам жителей, зрелище — очень неприятное.

— Сегодня утром пошла на работу и увидела такую жуткую картину: человека, который сегодня нагадил возле квартиры, где живет пожилая бабушка. Она даже не выходит из дома, чем интересно, она вам могла насолить? У вас вообще совести нет что ли? Я в ужасе, до чего люди дошли, — написала соседка бабушки.

Чтобы пристыдить того, кто справил нужду у порога квартиры, сибирячка сфотографировала содеянное и опубликовала в группе «НОВОСИБИРСК ВКОНТАКТЕ».

Подписчики паблика резко осудили того, кто такое мог сделать.

— У нас соседи возле лифта наблевали, и как ни в чем не бывало неделю сами же ходили мимо этого, пока в подъезде не убрали.

— Мордой натыкать за такое надо

— Ну вот, что за тварь? Как теперь бабушке выйти из квартиры?

ИСТОЧНИК KP.RU