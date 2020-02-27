2020-02-27T09:46:36+03:00
Общество

«Не могу выйти из дома»: сибирячка на коляске ищет того, кто бы смог вынести ее на улицу

Ей трудно самой спуститься с первого этажа, потому что пандус не приспособлен для передвижения
Надежда РЫЖКИНА
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Анастасия просит кого-нибудь помогать спускаться по пандусу. Фото: соцсетиАнастасия просит кого-нибудь помогать спускаться по пандусу. Фото: соцсети
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Жительница Новосибирска Анастасия Соболева может передвигаться только на инвалидной коляске. Но хоть она и живет на первом этаже, на улицу все равно выйти не может: пандус не приспособлен для передвижений на инвалидной коляске. Сибирячка на своей личной странице в соцсети опубликовала необычную просьбу.

— Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, мне 35 лет, передвигаюсь на коляске. Ищу людей для помощи. Живу в квартире, на первом этаже, есть пандус в подъезде, спуститься самостоятельно на нем не могу, заболевание — слабость мышц. Нужен сильный человек, который бы смог удержать тяжелую коляску вместе со мной.

Юрист Константин Зиновьев рассказал, что еще можно сделать, если пандусы сделаны неудобными для людей с ограниченными возможностями.

— В этой ситуации речь идет о необходимости сменить общее имущество жилого дома — лестницу и пандус. По-хорошему должна сама домоуправляющая компания привести это в нормальный вид. Женщина может пожаловаться в прокуратуру и в государственную жилищную инспекцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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