«Не могу выйти из дома»: сибирячка на коляске ищет того, кто бы смог вынести ее на улицу
Жительница Новосибирска Анастасия Соболева может передвигаться только на инвалидной коляске. Но хоть она и живет на первом этаже, на улицу все равно выйти не может: пандус не приспособлен для передвижений на инвалидной коляске. Сибирячка на своей личной странице в соцсети опубликовала необычную просьбу.
— Здравствуйте! Меня зовут Анастасия, мне 35 лет, передвигаюсь на коляске. Ищу людей для помощи. Живу в квартире, на первом этаже, есть пандус в подъезде, спуститься самостоятельно на нем не могу, заболевание — слабость мышц. Нужен сильный человек, который бы смог удержать тяжелую коляску вместе со мной.
Юрист Константин Зиновьев рассказал, что еще можно сделать, если пандусы сделаны неудобными для людей с ограниченными возможностями.
— В этой ситуации речь идет о необходимости сменить общее имущество жилого дома — лестницу и пандус. По-хорошему должна сама домоуправляющая компания привести это в нормальный вид. Женщина может пожаловаться в прокуратуру и в государственную жилищную инспекцию.
ИСТОЧНИК KP.RU