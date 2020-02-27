2020-02-27T08:27:52+03:00
Общество

«Стыдно перед дочкой»: сибиряк требует прекратить рекламировать презервативы

Другие родители мужчину не поняли, и заявили, что нужно без стеснения рассказать ребенку о сексе
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибиряк признался, что ему стыдно перед дочкой из-за рекламы презервативов.Сибиряк признался, что ему стыдно перед дочкой из-за рекламы презервативов.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Житель Новосибирска обратился к людям с просьбой подсказать ему, как сделать так, чтобы о презервативах не говорили публично.

— Люди! Как прекратить засилье рекламы про презервативы? Мне как отцу стыдно перед дочкой. Куда обращаться, чтобы такую рекламу сняли с тв? — написал в соцсети расстроенный сибиряк.

Но, по мнению многих людей не стоит от ребенка утаивать тему интимных отношений. Лучше самому все рассказать.

— Стыдно? Ваша дочка должна знать, что это такое и для чего. А вы как родитель должны дочери все популярно объяснить про секс, кондомы, отношения и прочие моменты. И тем самым уберечь вашу дочку от многих неприятностей. Но начать вам надо с себя: принять, что секс — это не стыдно.

Но есть и те, кто напротив, считает разговоры о сексе с ребенком неприемлемыми.

— Во жизнь пошла. Мне бы тоже было стыдно перед ребенком. Ну, если ребенок должен все знать, так вмените урок в школе. Еще не хватало родителю все в подробностях описывать, тьфу!

По мнению психолога Андрея Якутина, реклама презервативов негативно влияет на детский ум, и это никак не связано с тем, что чадо нужно просвещать в вопросах интимных отношений. Проблема гораздо глубже.

— Реклама плоха в том, что она не просвещает, вырабатывает рефлексы, программирует на подсознательном уровне на определенные действия. Что такое презерватив? Это ограничитель деторождаемости. Уже доказано, что от большинства заболеваний он не спасает. Рекламируя презервативы, нам активно навязывают контролировать рождаемость. У отца, который настаивает на том, чтобы убрали рекламу презервативов, на подсознательном уровне идет внутренний протест по этому поводу. Конечно, это также влияет и на детскую психику. Это бомба замедленного действия, последствия мы можем ощутить только спустя три поколения, — рассказал КП-Новосибирск магистра психологии, клинический психолог Андрей Якутин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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