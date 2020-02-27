«Его трясло, не мог открыть дверь»: у водителя на парковке супермаркета случился приступ эпилепсии

27 Февр. 2020 2020-02-27T07:47:26+03:00

Прохожие вовремя заметили, что мужчина пытается выйти из авто и не может, вызвали спасателей и врачей

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В Кировском районе Новосибирска у автомобилиста случился эпилептический припадок. Все произошло на парковке у супермаркета. Мужчина сидел за рулем, как вдруг ему стало плохо. Сибиряка трясло, он пытался выйти из авто и не мог. Об этом рассказали очевидцы.

— В дежурную службу в 18:50 позвонили очевидцы. Экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы прибыл на место в 19:15. Доступ в салон автомобиля обеспечен. Мужчина передан бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в МАСС.

В каком состоянии сейчас находится мужчина, КП-Новосибирск оперативно выяснить не удалось. Мы уточняем подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU