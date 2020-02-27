2020-02-27T07:47:26+03:00
Общество

«Его трясло, не мог открыть дверь»: у водителя на парковке супермаркета случился приступ эпилепсии

Прохожие вовремя заметили, что мужчина пытается выйти из авто и не может, вызвали спасателей и врачей
Надежда РЫЖКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
У водителя на парковке супермаркета случился приступ эпилепсииУ водителя на парковке супермаркета случился приступ эпилепсииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Кировском районе Новосибирска у автомобилиста случился эпилептический припадок. Все произошло на парковке у супермаркета. Мужчина сидел за рулем, как вдруг ему стало плохо. Сибиряка трясло, он пытался выйти из авто и не мог. Об этом рассказали очевидцы.

— В дежурную службу в 18:50 позвонили очевидцы. Экипаж муниципальной аварийно-спасательной службы прибыл на место в 19:15. Доступ в салон автомобиля обеспечен. Мужчина передан бригаде врачей скорой помощи, — рассказали в МАСС.

В каком состоянии сейчас находится мужчина, КП-Новосибирск оперативно выяснить не удалось. Мы уточняем подробности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Стыдно перед дочкой»: сибиряк требует прекратить рекламировать презервативы
«Его трясло, не мог открыть дверь»: у водителя на парковке супермаркета случился приступ эпилепсии
Три лыжных перехода: юные спортсмены почтят память воинов-земляков
«Спросила боксеры по акции»: сибирячка поскандалила с продавцом элитного магазина из-за мужских трусов
«Ее пытали током»: в Бердске будут судить сибиряков, вымогавших у девушки деньги
«Вау! Это — пожар!»: фото невероятного рассвета в Новосибирске восхитили «Инстаграм»
«Воняет, дышать невозможно»: сибирячку возмутил уснувший рядом с банкоматом бомж
«Чуть в столб из-за нее не влетел»: автомобилисты жалуются на опасную яму на улице Большевистской
«Было тревожно»: ХК «Сибирь», проигрывая в начале матча 0:2, вырвал победу у рижского «Динамо»
Бассейн, круглые классы и шесть лабораторий: что будет находиться в пристройке к лицею № 130 в Академгородке
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 26 февраля
В Минобразования прокомментировали скандал со школьницей, у которой заподозрили коронавирус
Сибиряк убил мать и заставил невесту с ребенком жить в квартире с ее трупом
В Новосибирске 34 дома остались без горячей воды до утра
В долгах и разводе: на Прилучного охотятся не только невесты, но и приставы
«Скорая здесь не проедет»: сибиряки жалуются на дороги, заваленные снегом
«Он был весь в шрамах»: пса предали люди и выбросили несколько раз на улицу
Сибиряк на иномарке сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе
«С отрезанных лап снята кожа»: живодеры расчленили собаку и выбросили ее в мусорку
«Залит рояль и дорогой экран»: в новосибирской филармонии случился потоп
Подросток на «Жигулях» сбил сибиряка на пешеходном переходе
Новосибирск наводнили фальшивые деньги: эксперты объяснили, как их отличить
«Опрокинулись 18 вагонов»: из-за аварии на путях поезд «Владивосток-Новосибирск» задерживается на 16 часов
«Не представляю такую красоту в однушке»: Гузеева восхитилась стриптизершей из Сибири
«В этом же вся его особенность!»: сибирячку возмутил стилист, обстригший ее псу бороду
Там не проехать: на Большевистской попарно столкнулись четыре авто
Самолет «Норильск-Новосибирск» задерживается на восемь часов
«Молодежь не хочет делиться жилплощадью» - социолог объяснила, почему новосибирцы не хотят жениться
«Все детки будут ликвидированы»: опубликовано письмо, из-за которого эвакуировали новосибирские школы