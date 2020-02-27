2020-02-27T06:46:19+03:00
Общество

«Спросила боксеры по акции»: сибирячка поскандалила с продавцом элитного магазина из-за мужских трусов

По словам женщины, она хотела выбрать белье сама, а консультант все время совала товар невпопад
Надежда РЫЖКИНА
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Женщина утверждает, что продавцы обошлись к ней грубо. Фото: revizor.nsk.Женщина утверждает, что продавцы обошлись к ней грубо. Фото: revizor.nsk.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Жительница Новосибирска захотела сделать мужу подарок — по акции купить трусы-боксеры. Она зашла в свой любимый магазин нижнего белья, но на этот раз осталась крайне недовольна. По ее мнению, персонал сразу отнесся к ней с неуважением.

— Зашла я в хорошем настроении. Девочки, которые работали в тот день, или недовольны были, что в выходной работают, или, может, я им как покупатель не понравилась, потому что спросила боксеры по акции, не знаю, — рассказала подписчица страницы revizor.nsk.

Как оказалось, нужные трусы по акции разобрали. Женщина все равно захотела посмотреть боксеры, уже подороже. Но консультант не давала ей покоя.

— Эта навязчивая девушка так и не отходила от меня. Я еще раз повторила, что хочу посмотреть и выбрать цвет сама, потому что, когда я к ней обратилась, она начала мне показывать не то, что меня интересовало. Тогда эта прекрасная продавщица, видимо, обиделась и отошла, что-то пробурчав себе под нос.

Дальше, по словам покупательницы, к ней продолжила придираться кассир, саркастично напомнив, что белье возврату не подлежит, а потом и вовсе бросила ей вслед матерное слово. Тогда клиентка пообещала, что больше в этот магазин — ни ногой.

В комментариях подписчики оценили скандал неоднозначно.

— Мне кажется, сам автор отзыва явно не подарок как покупатель.

— Не так посмотрели, не так сказали, не в тот пакет положили...

— Недовольные жизнью горе-продавцы просто выпускают свое недовольство на потребителя. Я бы в книгу жалоб написала или даже претензию руководству. Вам успокоение души, а им ай-ай-ай какой-нибудь (пусть хоть самый малый).

Юрист Константин Зиновьев посоветовал клиентам в таких случаях не ограничиваться отзывами.

— Здесь имеется административное правонарушение. Само собой можно написать в книгу жалоб и предложений. Но чтобы привлечь продавцов к большей ответственности, можно заявить в полицию или обратиться напрямую к их работодателю

ИСТОЧНИК KP.RU

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