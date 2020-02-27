«Ее пытали током»: в Бердске будут судить сибиряков, вымогавших у девушки деньги
В Бердске под суд попали двое молодых мужчин и девушка. Они издевались над 21-летней сибирячкой. Компания выдумала, якобы девушка должна им 160 тысяч рублей, а чтобы про долг не забывала, они ее часто били, а что еще хуже – пытали током. Все это происходило на протяжении месяца осенью в 2019 году. К счастью пострадавшей девушки, все мучения вскоре закончились, троих злоумышленников арестовали полицейские.
Заместитель прокурора города Бердска Василий Калиниченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.
- Своими действиями они склонили девушку ежедневно передавать им по 5 тысяч рублей. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Уголовное дело направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU