«Ее пытали током»: в Бердске будут судить сибиряков, вымогавших у девушки деньги

27 Февр. 2020 2020-02-27T06:42:36+03:00

Компанию будут судить за то, что вымогали у девушки несуществующий долг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчины заявили, что она им должна 160 тысяч рублей

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В Бердске под суд попали двое молодых мужчин и девушка. Они издевались над 21-летней сибирячкой. Компания выдумала, якобы девушка должна им 160 тысяч рублей, а чтобы про долг не забывала, они ее часто били, а что еще хуже – пытали током. Все это происходило на протяжении месяца осенью в 2019 году. К счастью пострадавшей девушки, все мучения вскоре закончились, троих злоумышленников арестовали полицейские.

Заместитель прокурора города Бердска Василий Калиниченко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

- Своими действиями они склонили девушку ежедневно передавать им по 5 тысяч рублей. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Уголовное дело направлено в Бердский городской суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU