2020-02-27T05:36:01+03:00
Общество

«Вау! Это — пожар!»: фото невероятного рассвета в Новосибирске восхитили «Инстаграм»

КП-Новосибирск узнали, почему солнце взошло так эффектно
Ульяна ДЖАНКОВА
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Над Новосибирском взошел огненно-красный рассвет. Фото: my_photossssssssssНад Новосибирском взошел огненно-красный рассвет. Фото: my_photossssssssss
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Небо над Новосибирском в четверг, 27 февраля, окрасилось в огненно-красный цвет. Сибиряков восхитил красивый рассвет. Жители города активно делились снимками в соцсети, пока завтракали или ехали на работу.

Новосибирцы активно делились снимками красивого неба. Фото: cathiche_i

Новосибирцы активно делились снимками красивого неба. Фото: cathiche_i

— Вау! Это пожар! — комментировали природное явление пользователи Инстаграма.

— Выглядит апокалиптично! Поднимись и сияй.

Как рассказали синоптики, во всем виновата облачность, которая сменит яркое солнце. Фото: bauerpopova

Как рассказали синоптики, во всем виновата облачность, которая сменит яркое солнце. Фото: bauerpopova

— Как же это безумно красиво.

— Подошла к окну, а тут такой забавный рассвет.

В новосибирском гидрометцентре рассказали, почему небо окрасилось в такой яркий цвет. Оказывается, это связано с тем, что солнечная погода меняется на облачную.

Новосибирцы фотографировали небо, пока завтракали. Фото: micro_bulka

Новосибирцы фотографировали небо, пока завтракали. Фото: micro_bulka

Нас накрывает облачность, вызванная приближением циклона, который сейчас располагается над Курганом. Мы ждем, что сегодня днем будут осадки и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Ренад Ягудин.

А еще пока ехали за рулем на работу. Фото: play_dp

А еще пока ехали за рулем на работу. Фото: play_dp

По мнению синоптика, красивый рассвет — это не главное, всего лишь лирика, сложная ситуация на дороге — вот на что сегодня следует обратить внимание. Он советует все же больше смотреть под ноги, нежели на небо, иначе можно легко получить травму.

И даже переполненная маршрутка не помешала сделать красивый снимок рассвета. Фото: jenkasvetlui

И даже переполненная маршрутка не помешала сделать красивый снимок рассвета. Фото: jenkasvetlui

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Вау! Это — пожар!»: фото невероятного рассвета в Новосибирске восхитили «Инстаграм»
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