«Вау! Это — пожар!»: фото невероятного рассвета в Новосибирске восхитили «Инстаграм»
Небо над Новосибирском в четверг, 27 февраля, окрасилось в огненно-красный цвет. Сибиряков восхитил красивый рассвет. Жители города активно делились снимками в соцсети, пока завтракали или ехали на работу.
Новосибирцы активно делились снимками красивого неба. Фото: cathiche_i
— Вау! Это пожар! — комментировали природное явление пользователи Инстаграма.
— Выглядит апокалиптично! Поднимись и сияй.
Как рассказали синоптики, во всем виновата облачность, которая сменит яркое солнце. Фото: bauerpopova
— Как же это безумно красиво.
— Подошла к окну, а тут такой забавный рассвет.
В новосибирском гидрометцентре рассказали, почему небо окрасилось в такой яркий цвет. Оказывается, это связано с тем, что солнечная погода меняется на облачную.
Новосибирцы фотографировали небо, пока завтракали. Фото: micro_bulka
Нас накрывает облачность, вызванная приближением циклона, который сейчас располагается над Курганом. Мы ждем, что сегодня днем будут осадки и усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Ренад Ягудин.
А еще пока ехали за рулем на работу. Фото: play_dp
По мнению синоптика, красивый рассвет — это не главное, всего лишь лирика, сложная ситуация на дороге — вот на что сегодня следует обратить внимание. Он советует все же больше смотреть под ноги, нежели на небо, иначе можно легко получить травму.
И даже переполненная маршрутка не помешала сделать красивый снимок рассвета. Фото: jenkasvetlui
ИСТОЧНИК KP.RU