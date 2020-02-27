«Воняет, дышать невозможно»: сибирячку возмутил уснувший рядом с банкоматом бомж

27 Февр. 2020 2020-02-27T04:50:47+03:00

Но в соцсети люди встали на защиту бездомного мужчины

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Жительница Новосибирска нужно было положить деньги на банковскую карту. Для этого она зашла в один из банков на улице Ленина. Она очень удивилась, когда увидела в помещении бездомного — он мирно спал на подоконнике.

Спящий привел женщину в негодование.

— Вот какая картина мне открылась. От этого отдыхающего стоял смрадный запах! При этом работали камеры видеонаблюдения. Почему бы не сделать в выходные дни вход в банкомат по картам? Ужас! — написала сибирячка. При этом она пожаловалась и на сам банк, который впустил такого «клиента».

Женщина сняла бездомного на видео, а роликом поделилась в группе «Подслушано Новосибирск».

Однако подписчики группы не разделили возмущений женщины — им стало жалко босяка.

— И что? Спит человек. Мало ли какие обстоятельства заставили его спать в помещении банкомата.

— Погреться зашел бездомный, подремать во хмелю. Жалко, что ли?

— Зато тепло ему, — написали в комментариях.

Сибирячку возмутил бездомный, спящий на подоконнике возле банкоматов.

ИСТОЧНИК KP.RU