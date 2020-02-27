«Было тревожно»: ХК «Сибирь», проигрывая в начале матча 0:2, вырвал победу у рижского «Динамо»
В Новосибирске состоялся очередной матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вечером в среду, 26 февраля, на льду встретились ХК «Сибирь» и рижское «Динамо». Команда из Новосибирска победила со счетом 4:2.
Матч выдался напряженным, ведь в начале встречи хоккеисты из «Сибири» пропустили в свои ворота две шайбы. У соперника отличились нападающий Эштон Картер (12-я минута) и Бен Маршалл (21-я минута).
Но к концу второго периода «Сибирь» пошла в нападение и начала отыгрываться. Шайбы забили Микаэль Руохомаа, Игорь Макаров, Александр Шаров и Юрки Йокипакка. Интересно, что после второй пропущенной шайбы тренеры «Динамо» заменили любимца новосибирской публики вратаря Александра Салака на 18-летнего дублера.
Новосибирские болельщики признаются, что в начале игры хоккеисты заставили их понервничать.
— Сначала было тревожно, но собрались мужики. Тяжело 2 дня подряд играть. Красавцы! Всю игру сделали в третьем периоде.
— Главное что бы на плей-офф такой настрой остался.
— Если бы все такие матчи в КХЛ были, было бы прекрасно.
Напомним, во вторник, 25 февраля, «Сибирь» обыграла «Металлург» из Магнитогорска.
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ИСТОЧНИК KP.RU