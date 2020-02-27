2020-02-27T03:03:29+03:00
Спорт

«Было тревожно»: ХК «Сибирь», проигрывая в начале матча 0:2, вырвал победу у рижского «Динамо»

Игроки провели второй успешный матч подряд
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Команда из Новосибирска обыграла рижан со счетом 4:2. Фото: ХК «Сибирь»Команда из Новосибирска обыграла рижан со счетом 4:2. Фото: ХК «Сибирь»
Изменить размер текста:

В Новосибирске состоялся очередной матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Вечером в среду, 26 февраля, на льду встретились ХК «Сибирь» и рижское «Динамо». Команда из Новосибирска победила со счетом 4:2.

Матч выдался напряженным, ведь в начале встречи хоккеисты из «Сибири» пропустили в свои ворота две шайбы. У соперника отличились нападающий Эштон Картер (12-я минута) и Бен Маршалл (21-я минута).

Но к концу второго периода «Сибирь» пошла в нападение и начала отыгрываться. Шайбы забили Микаэль Руохомаа, Игорь Макаров, Александр Шаров и Юрки Йокипакка. Интересно, что после второй пропущенной шайбы тренеры «Динамо» заменили любимца новосибирской публики вратаря Александра Салака на 18-летнего дублера.

Новосибирские болельщики признаются, что в начале игры хоккеисты заставили их понервничать.

— Сначала было тревожно, но собрались мужики. Тяжело 2 дня подряд играть. Красавцы! Всю игру сделали в третьем периоде.

— Главное что бы на плей-офф такой настрой остался.

— Если бы все такие матчи в КХЛ были, было бы прекрасно.

Напомним, во вторник, 25 февраля, «Сибирь» обыграла «Металлург» из Магнитогорска.

ХК «Сибирь» обыграла рижский «Динамо»: все голы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Первый матч без валидола»: ХК «Сибирь» уверенно разгромила «Металлург».

Болельщики остались довольны зрелищной игрой хоккеистов из Новосибирска. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Чуть в столб из-за нее не влетел»: автомобилисты жалуются на опасную яму на улице Большевистской
«Было тревожно»: ХК «Сибирь», проигрывая в начале матча 0:2, вырвал победу у рижского «Динамо»
Бассейн, круглые классы и шесть лабораторий: что будет находиться в пристройке к лицею № 130 в Академгородке
Рассказываем, какие улицы почистят от снега в Новосибирске ночью 26 февраля
В Минобразования прокомментировали скандал со школьницей, у которой заподозрили коронавирус
Сибиряк убил мать и заставил невесту с ребенком жить в квартире с ее трупом
В Новосибирске 34 дома остались без горячей воды до утра
В долгах и разводе: на Прилучного охотятся не только невесты, но и приставы
«Скорая здесь не проедет»: сибиряки жалуются на дороги, заваленные снегом
«Он был весь в шрамах»: пса предали люди и выбросили несколько раз на улицу
Сибиряк на иномарке сбил 11-летнего школьника на пешеходном переходе
«С отрезанных лап снята кожа»: живодеры расчленили собаку и выбросили ее в мусорку
«Залит рояль и дорогой экран»: в новосибирской филармонии случился потоп
Подросток на «Жигулях» сбил сибиряка на пешеходном переходе
Новосибирск наводнили фальшивые деньги: эксперты объяснили, как их отличить
«Опрокинулись 18 вагонов»: из-за аварии на путях поезд «Владивосток-Новосибирск» задерживается на 16 часов
«Не представляю такую красоту в однушке»: Гузеева восхитилась стриптизершей из Сибири
«В этом же вся его особенность!»: сибирячку возмутил стилист, обстригший ее псу бороду
Там не проехать: на Большевистской попарно столкнулись четыре авто
Самолет «Норильск-Новосибирск» задерживается на восемь часов
«Молодежь не хочет делиться жилплощадью» - социолог объяснила, почему новосибирцы не хотят жениться
«Все детки будут ликвидированы»: опубликовано письмо, из-за которого эвакуировали новосибирские школы